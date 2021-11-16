В Липецке перенесли суд против обязательной вакцинации работников от коронавируса

Дело против постановления Главного санитарного врача региона передали из Областного суда в Правобережный Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 16 ноября, в Липецком Областном суде рассматривали дело против постановления Главного санитарного врача по Липецкой области №589 от 30 сентября 2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Иск подал липчанин Денис Власов, ответчик - региональный Роспотребнадзор.

Дело против постановления Главного санитарного врача региона передали из Областного суда в Правобережный Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дело против постановления Главного санитарного врача региона передали из Областного суда в Правобережный Фото: Юлия КЛЮЕВА

Истец считает, что постановление №589 области не соответствует Федеральному закону №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". А именно, что Главный санитарный врач региона не имел право расширить список работников, которые обязаны сделать прививки от коронавируса. Например, включить туда сотрудников салонов красоты, торговли, общепита, детских заведений и тд. Также по мнению Дениса Власова, работодатель не имеет право заставлять подчиненных вакцинироваться от COVID-19. Также у липчанина претензии к самим вакцинам.

Дело против постановления Главного санитарного врача региона передали из Областного суда в Правобережный Фото: Юлия КЛЮЕВА

Заседание продлилось недолго. В самом начале у прокуратуры возник вопрос по подсудности дела. Прокурор заявил ходатайство, что заявление Власова должен рассматривать Правобережный районный суд Липецка.

Истец выступил против ходатайства. Роспотребнадзор оставил этот вопрос на усмотрение суда. В итоге дело передали в Правобережный районный суд. Денис Власов остался недоволен таким развитием событий. Мужчина сообщил "КП-Липецк", что не намерен останавливаться и будет бороться до конца.

Дело против постановления Главного санитарного врача региона передали из Областного суда в Правобережный Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что Главный санитарный врач по Липецкой области в нормативно-правовом акте №589 от 30 сентября 2021 года постановил обязательно вакцинироваться от коронавируса работникам здравоохранения, образования, торговли, соцзащиты, общепита, общественного транспорта, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, бытовых услуг, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров и концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, госслужащим, работникам органов власти.

Также в октябре в Липецкой области ввели обязательную систему QR-кодов. Свободный вход остался только в продовольственные магазины, аптеки, специализированные магазины детских товаров, ТЦ и ТРЦ, в которых не менее 80% площади занимает магазин с продуктами, пункт вакцинации в ТЦ. Попасть без QR-кода можно в гипермаркеты, находящиеся в ТЦ и ТРЦ, если к ним изолированный проход. А также в кафе и рестораны, чтобы заказать доставку или обслуживание на вынос. Какой период будет действовать система QR-кодов, в документе не указано.