2019-08-27T15:37:57+03:00
Общество

В зоопарке Липецка родился жеребенок Казачок

Счастливыми родителями стали пони Мультик и Минутка
Юлия КЛЮЕВА
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В зоопарке Липецка родился жеребенок КазачокВ зоопарке Липецка родился жеребенок КазачокФото: Липецкий зоопарк
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Радостные известия продолжают поступать из Липецкого зоопарка. В этот вторник, 27 августа, в пресс-службе зверинца сообщили, что у них родился жеребонок. Счастливыми родителями стали пони Минутка и Мультик. Малышу дали кличку Казачок.

Напомним, в начале августа в зоопарке появился ламенок. Он родился у пары южноамериканских лам Герасима и Красавки. В середине июля в зверинце на свет появился ослик. Растут и крепнут малыши-баранчики, эму, гуанако, а также необычный малыш зеброид.

В зоопарке продолжается акция «Добрый урожай». Уже более 40 липецких дачников поделились с животными около 800 кг овощей и фруктов. Обитатели зверинца получили кабачки, картофель, капусту и морковь, мед, яблоки, груши, свеклу и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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