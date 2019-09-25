Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-25T13:34:13+03:00

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В Липецке мать девочки, которую закопали на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество. Напомним, трагедия с ребенком произошла в декабре 2018 года, а известно о ней стало только в апреле 2019. По предварительным данным, отчим уронил годовалую дочку во время купания. Испугавшись уголовного наказания, он вывез тело малышки в отдаленный район и закопал в лесу на кладбище домашних животных.

Отсутствием ребенка обеспокоились знакомые семьи, после чего стали известны жуткие подробности. На отчима завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. А многодетную мать ограничили в правах на других троих детей, которыми она не занималась.

Позже выяснилось, что все 4 месяца, пока семья успешно скрывала смерть ребенка, мама продолжала получать пособие. По данному факту возбудили дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде женщина полностью признала вину. В итоге по статье 159.2 УК ее приговорили к 7 месяцам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU