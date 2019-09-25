2019-09-25T13:34:13+03:00
Происшествия

Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество

Женщина продолжала получать выплаты после смерти ребенка
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке мать девочки, которую закопали на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество. Напомним, трагедия с ребенком произошла в декабре 2018 года, а известно о ней стало только в апреле 2019. По предварительным данным, отчим уронил годовалую дочку во время купания. Испугавшись уголовного наказания, он вывез тело малышки в отдаленный район и закопал в лесу на кладбище домашних животных.

Отсутствием ребенка обеспокоились знакомые семьи, после чего стали известны жуткие подробности. На отчима завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. А многодетную мать ограничили в правах на других троих детей, которыми она не занималась.

Позже выяснилось, что все 4 месяца, пока семья успешно скрывала смерть ребенка, мама продолжала получать пособие. По данному факту возбудили дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде женщина полностью признала вину. В итоге по статье 159.2 УК ее приговорили к 7 месяцам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присяжные признали виновным липчанина, который убил приятеля и сбросил труп в реку
В Instagram липецкого губернатора эксперты насчитали 24% ботов
Избитая сожителем липчанка вышла из комы и дала показания
У строящейся школы под Липецком загорелся башенный кран
Игорь Артамонов: «Постараемся сделать всё, чтобы зарплаты липчан начали расти»
Отопительный сезон начался в пяти районах области, Липецк на очереди
В Липецке менеджер оборудовал офис под оранжерею с коноплей
Липчане вместо «скорой» звонят спасателям из-за температуры или сердца
Оператор радара под Липецком грубо нарушил правила
Под Липецком женщина на «девятке» сбила 4-летнего мальчика
Ремонт на перекрытой улице изменит маршруты автобусов в Липецке
В Липецке вор пытался вынести кассовый аппарат из пекарни
В четверг утром в Липецке отключат воду и свет
Липецк вошел в топ лучших бюджетных городов России для осенних путешествий
Из-за ремонта дорог в Липецке на два дня перекроют улицу
Сдача новой школы в Липецке за полмиллиарда рублей откладывается еще на год