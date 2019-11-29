Мэр Липецка призывает жаловаться на скользкие дороги и тротуары

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-29T14:27:07+03:00

Евгения Уваркина просит писать о проблемах на ее страницу в Инстаграм

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Мэр Липецка Евгения Уваркина опубликовала новый пост в своем Инстаграм. Она призвала липчан сообщить о гололеде на дорогах или тротуарах - писать об этом в комментариях. Все проблемные адреса передадут для отработки профильным службам.

Напомним, минувшим вечером, 28 ноября, в Липецке обледенели дороги. Ночью на борьбу с гололедом вышло 40 единиц спецтехники. 5 малогабаритных машин работали на тротуарах. Специалисты обработали все участки с наибольшим трафиком. Работы продолжаются на внутриквартальных проездах и улицах частного сектора.

Глава Липецка призывает липчан быть внимательнее, так как городским службам сложно за короткое время обработать все участки города. Евгения Уваркина также напомнила предпринимателям, что нужно следить за прилегающей к организациями территории. Особенно важно посыпать противогололедными смесями ступеньки.

Напомним, что утром от гололеда в областном центре минимум 5 человек получили серьезные травмы. Ненастная погода пока не собирается покидать Липецк. Спасатели предупредили липчан о густом тумане и гололеде в эту пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU