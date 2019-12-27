Из Грузии выехал транспорт за пострадавшими в перевернувшемся автобусе Москва-Тбилиси под Липецком

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-27T10:21:19+03:00

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Из Грузии в Липецкую область направили 2 автобуса для перевозки пострадавших в аварии в Становлянском районе. Напомним, в минувший четверг 26 декабря на трассе М-4 "Дон" перевернулся и вылетел в кювет рейсовый автобус "Москва-Тбилиси". По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 18.40. В салоне автобуса находились 19 граждан Грузии - 2 водителя и 17 пассажиров. Травмы получили все.

Двое человек погибли на месте - мужчины 50-ти и 58-ми лет. Еще 8 человек, в том числе 5-летний мальчик, госпитализированы с различными травмами. 7 человек остаются в больнице в Ельце. Одного из пострадавших направили в Липецк. Еще одного планировали транспортировать в областной центр, но не стали - он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения. Следственный комитет Липецкой области начал проверку по факту страшной аварии. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц".

ИСТОЧНИК KP.RU