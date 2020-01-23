В Липецке снесут аварийный дом, где вводили режим ЧС

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:28:23+03:00

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В Липецке признали аварийным дом №2 по проезду Осенний. Его снесут. Такое решение приняли члены межведомственной комиссии.Как сообщили в пресс-службе мэрии, постановление о сносе здания будет подписано в ближайшее время. Всех жителей дома уведомят об этом.

Напомним, в ноябре 2019 года в районе указанного дома 1962 года постройки ввели локальный режим ЧС. Причина - сверхнормативный прогиб перекрытий. В областной центр приехал специалист из воронежского филиала столичной фирмы. Он проводил экспертизы, оценивал состояние каждой из 60 квартир и дома в целом. О результатах он сообщил специальной комиссии, которая и приняла окончательное решение.

Липчан переселили в жилье маневренного фонда. Многие уехали к родственникам. Были и те, кто не захотели уезжать. Кстати, еще в ноябре жители дома требовали признать его аварийным и выделить им новые квартиры. Кстати, в нем прописаны 124 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU