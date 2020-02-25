25 Февр. 2020 2020-02-25T12:59:21+03:00

В Липецке в первый рабочий день на улице Папина обошлось без пробок Фото: принтскрин видео.

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Жители Липецка с ужасом ждали этого утра, 25 февраля. А все потому, что в минувшие выходные перекрыли часть проспекта Победы – от одноименной площади до остановки «Памятник Чернобыльцам». Большинство автобусов пустили по улице Папина. И если в праздники на дорогах города не было большого скопления машин, то в первый рабочий день липчане ждали транспортного коллапса. Который, кстати, не случился.

Утром на улице Папина хоть и были заторы, но не такие мощные. Многие водители без труда доехали до пункта назначения. Единственное, на пересечении с улицей Доватора не работал светофор. Напомним, что согласно контракту работы на проспекте должны закончить в конце 2020 года. Но открыть магистраль планируют раньше - к 1 октября. Новую схему движения автобусов можно посмотреть здесь.

В Липецке в первый рабочий день на улице Папина обошлось без пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU