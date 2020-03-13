Борьба с коронавирусом: в Липецке проверили, как частные перевозчики дезинфицируют автобусы

13 Март 2020 2020-03-13T12:40:42+03:00

Липчане пожаловались, что не все салоны обрабатывают должным образом

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В Липецке проверили, как частные перевозчики дезинфицируют автобусы. Представители департамента транспорта вышли в рейд накануне, 12 марта. Их цель - оценить, как организации выполняют требования регионального Роспотребнадзора по обработке автобусов в связи с угрозой распространения коронавируса.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты осмотрели 40 единиц тарнспорта. Автобусы проверяли на конечных остановках в районе Сокола, Елецкого, Европейского. Все транспортные средства оказались обработаны. Это подтвердили акты, которые предоставили водители.

Однако, чиновникам продолжают поступать жалобы от липчан, что должного внимание дезинфекции автобусов не уделяется. Указанные машины специалисты проверят в ближайшее время. В рейд выйдут представители дептранса и Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее специалисты проверили, как клининговые компании обрабатывают муниципальные автобусы и трамваи. Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности. Закрыты школы, театры, музеи. В детских садах начали действовать ограничительные меры. Число заболевших коронавирусом прежнее - 3 липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU