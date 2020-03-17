Коронавирус в Липецке: новых случаев заражения не выявлено

17 Март 2020 2020-03-17T10:39:36+03:00

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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не зафиксировано. Об этом сообщили в этот вторник, 17 марта, в пресс-службе региональной администрации. Трое, как и прежде, находятся на лечении. Накануне липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил, что эти липчане идут на поправку.

В обсерваторе находятся 34 липчанина. В минувший понедельник этот показатель был ниже - 30 человек. Но симптомов инфекции COVID-19 у них не выявлено. Речь идет о 4 жителях Чаплыгинского района. Они ехали в поезде с человеком, у которого заподозрили коронавирус.

Напомним, что ВУЗы региона закрылись на карантин. Студентов перевели на дистанционное обучение. Липчан просят не забывать о мерах безопасности, а также перед уходом на работу измерять температуру. Кстати, многие жители области с юмором относятся к сложившейся ситуацией с коронавирусом. Многие начали снимать смешные видео. Например, у парка Быханов сад липчанин снял машину, в салоне которой сидели ребята в противогазах.

Коронавирус не пройдет! В Липецке с юмором относятся к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU