Главное о коронавирусе в Липецкой области на 25 марта 2020 года: брифинг губернатора Игоря Артамонова

В эту среду, 25 марта, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел брифинг со СМИ по теме коронавируса. Вопросов накопилось много, как о текущей ситуации так и о планах на будущее. Кстати, ограничения по вирусу действую и в областной администрации – в большом зале собрались около 30 представителей СМИ, в целях безопасности всех рассадили за два метра друг от друга и измерили температуру.

Перед началом Игорь Артамонов рассказал о новом случае коронавируса в Липецке – у девушки, которая вернулась в регион из Венгрии, первые пробы показали наличие вируса, но окончательно диагноз еще не поставили.

В администрации соблюдают дистанцию в 2 метра между людьмиФото: Лия МУРАДЬЯН

Губернатор сообщил о медицинском оснащении, что в регионе докупают расходные материалы, но все необходимое у медиков есть, включая 350 аппаратов искусственной вентиляции легких, хотя по нормативу должно быть 180. При этом населению кидаться за масками незачем.Также успокоил липчан по поводу продуктов в магазинах и в очередной раз призвал не поддаваться панике и не верить фейкам.

По сути, основная беда сейчас – бессознательность граждан. Как пояснил Игорь Артамонов, пандемия распространяется в две волны: 1 – когда инфекцию завозят извне, 2 – когда люди заражают друг друга внутри территории. И сейчас крайне важно не допустить вторую волну.

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– К сожалению, мы сталкиваемся с культурой наших людей, которые безответственно относятся к правилам карантина, – заметил Игорь Артамонов. – Ежедневно проходят проверки по соблюдению карантина, основные нарушения – отсутствие дисциплины. Именно дисциплина играет больную роль в борьбе с этой инфекцией. Чем меньше люди контактируют, тем больше шансов остановить эпидемию

Напомним, что уже есть 4 административных протокола за нарушение карантина – штрафы до 80 000 рублей. Поэтому все, кто возвращается из-за границы обязаны сразу сообщать об этом на номер: 8-800-450-48-48.

Но, как сказал губернатор, хоть на людей и надеются, но «ишака привязывают». То есть контроль от государства тоже есть. Роспотребнадзор собирает все данные о тех, кто пересекает границу и отправляет в регионы, после чего по месту жительства адрес регистрируют в полиции и выдуют предписание о домашнем карантине. Далее человек следует рекомендации врачей.

Касательно ограничений для пенсионеров – они не обязательны, но крайне желательны. Как известно, тяжелее всего переносят вирус именно пожилые люди. На эту тему даже уже побеседовали с митрополией. Строгого запрета нет, но пожилым людям крайне не рекомендуется посещать публичные мероприятия. Пенсионерам будут помогать волонтеры.

Не менее важна и финансовая сторона последствий коронавируса. В связи с ограничениями ряд предприятий временно закрыли, некоторых людей отправили в отпуск без содержания. Сколько это продлится, неизвестно, а людям нужны средства, на что жить.

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Губернатор отметил, что всем организациям рекомендуют перевести людей на удаленку, но это не должно сказаться на зарплате. Игорь Артамонов пообещал, что первые решения о финансовой поддержке населения примут уже завтра. При этом просил не сравнивать бюджет Липецка ос столицей.

– Мы на сегодня активно рассматриваем возможности поддержки, завтра у нас будут приниматься первые решения, – ответил на вопрос «КП-Липецк» Игорь Артамонов. – Особенно это касается тех, кого затронула первая волна – туризм, учреждения культуры. Целый ряд мер для них разрабатываем. Безусловно, никого без содержания в этой ситуации мы не оставим. Будем вносить изменения в бюджет. От чего-то будем отказываться.

Губернатор почти час отвечал на вопросы о коронавиурсеФото: Лия МУРАДЬЯН

То есть какие-то затратные для области проекты в этом году придется отложить. Из каких сфер перераспределят средства на поддержку населения, скоро станет известно.

Но и с экономической точки зрения для Липецкой области не все так плохо – на волне массовой закупки продовольствия наш сельскохозяйственные регион, который обеспечивает продуктами не только себя, в чем-то даже выиграл.

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Исходя из заявлений губернатора, в целом дальнейшие меры по борьбе с коронавиурсом в Липецкой области будут развиваться по московскому сценарию, включая закрытие кальянных, ночных клубов и других стратегически не столь значимых мест массового пребывания людей.