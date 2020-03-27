2020-03-27T13:14:38+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 27 марта 2020 года: новых случаев нет

По данным федерального Роспотребнадзора, за сутки в России COVID-19 выявили у 196 человек
Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на эту пятницу, 27 марта, в Липецкой области не выявили новых случаев коронавируса. По данным федерального Роспотребнадзора, за сутки подтверждено 196 случаев заражения инфекцией в 16 регионах. Липецкой области среди них нет. Большая часть заразившихся в Москве.

Напомним, официально в регионе двое с COVID-19 - это 22-летняя девушка, прилетевшая из Доминиканы и 27-летний парень, прибывший из Андорры. Диагнозы у молодых людей подтвердили во вторник, 24 марта. Они находятся в Липецке в инфекционной больнице.

С этой субботы, 28 марта, в Липецкой области объявили нерабочую неделю. Закрываются ТРЦ, кафе, кинотеатры. Липчан просят соблюдать правила самоизоляции. Кстати, в городе заработал волонтерский центр, который поддерживает липчан в сложившихся условиях. Добровольцы помогают покупать лекарства и продукты пенсионерам, а также решать бытовые вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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