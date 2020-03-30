Коронавирус в Липецке, новости на 30 марта 2020 года: медсестра, нарушившая самоизоляцию, может пойти под суд

30 Март 2020 2020-03-30T20:11:53+03:00

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По состоянию на этот понедельник, 30 марта, в Липецкой области выявлено 7 заболевших коронавирусом. Под подозрением еще 23 человека. Они находятся в инфекционной больнице. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем инстаграм, среди них 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой - медсестрой, которая нарушила домашний карантин. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент эта женщина также в больнице - с подозрением на выделение инфекции. Окончательный диагноз должны подтвердить в референс-центре.

- Это преступная халатность, безответственное поведение, - написал глава области. - Человек будет однозначно отвечать перед судом. Поймите! Коронавирус - это не обычная простуда. Во всем мире люди умирают только потому, что кто-то воспринял карантин как веселые выходные. Подумайте об окружающих, о своих детях, о своих родителях. Наша общая победа над вирусом сейчас зависит буквально от каждого из вас.

Напомним, что в регионе ввели всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу. Выходить из квартиры можно только в некоторых случаях: если человек работает, чтобы обратиться за медпомощью, либо его жизни и здоровью что-либо угрожает, чтобы сходить в аптеку или магазин, вынести мусор, для выгула домашних животных, однако нельзя далеко отходить от дома - максимум 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU