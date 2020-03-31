Можно ли выгуливать животных в Липецке в период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T13:11:37+03:00

Липчан с питомцами обязали не отходить от дома дальше, чем на 100 метров

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Липчане находятся в режиме всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Он начал действовать с этого дня, 31 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Это значит, что выходить из квартиры можно только в крайних случаях. При этом обязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра - на улице, магазинах, транспорте, в общественных местах. Исключение - поездка на такси.

Согласно постановлению, липчане могут выйти из дома для выгула домашних животных. При этом они не должны отходить от дома на расстояние более 100 метров.

Напомним, в Липецке в инфекционной больнице находятся 7 зараженных коронавирусом. Еще 23 человека под подозрением. Среди них 8 медработников. Закрыты детские площадки и территории кладбищ. Въезды охраняют сотрудники ЧОП.

ИСТОЧНИК KP.RU