2020-03-31T13:11:00+03:00
Общество

Социальная дистанция в Липецке: какие существуют нормы и для чего необходима

Липчане должны держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят соблюдать дистанцию 1,5 метраЛипчан просят соблюдать дистанцию 1,5 метраФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 30 марта, в Липецкой области объявили о всеобщем режиме самоизоляции по коронавирусу. Он начал действовать в этот вторник, 31 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Согласно документу, из дома можно выходить только в некоторых случаях. При этом липчане обязаны соблюдать дистанцию друг от друга - не менее 1,5 метров. В том числе в общественных местах, на улице, в магазинах, транспорте.

Такая мера уменьшит вероятность заражения, ведь COVID-19 передается воздушно-капельным путем. По данным Минздрава, инфекция может передаваться не только при кашле, чихании, но даже при разговоре на близком расстоянии. Поэтому так важно соблюдать дистанцию. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, у этого правила есть только одно исключение - поездка на такси.

Напомним, что в Липецкой области 7 человек, заразившихся коронавирусом. Еще 23 - под подозрением. Среди них 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой, которая нарушила режим домашнего карантина. Все эти липчанке находятся в инфекционной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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