2020-03-31T16:53:17+03:00
Происшествия

На полупустой дороге в центре Липецка столкнулись "ВАЗ" и "Опель"

Проезжие части города опустели, но липчане продолжают попадать в ДТП [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка аварияВ центре Липецка аварияФото: принтскрин видео.
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В этот вторник, 31 марта, в центре Липецка произошла авария. На Петровском спуске столкнулись "ВАЗ" и "Опель". Это при том, что в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции, и машин на дорогах города стало очень мало.

По словам очевидцев, автомобили получили незначительные повреждения. Никто из людей не пострадал. Вероятней всего причиной ДТП стала невнимательность автомобилистов. На месте происшествия работают дорожные комиссары. Им предстоит определить точную причину аварии.

Напомним, что с этого дня в регионе действует режим всеобщей изоляции. Выходить из дома разрешено только в крайних случаях - о них можно почитать здесь. На улице нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. А в автобусах ввели масочный режим.

В центре Липецка столкнулись две легковушки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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