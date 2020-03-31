Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: отменены автобусы в Москву

31 Март 2020 2020-03-31T18:22:50+03:00

Раз в сутки транспорт до столицы будет ездить из Ельца

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Липецкая область сокращает автобусное сообщение с Москвой. Об этом сообщили в этот вторник, 31 марта, в пресс-службе региональной администрации. Решение приняли перевозчики, чтобы исполнить поручение областного оперативного штаба по предотвращению распространению коронавируса.

Со среды, 1 апреля, временно приостанавливают рейсы по маршруту "Липецк-Москва". Автобусы "Елец-Москва" будут ездить 1 раз в сутки. Железнодорожное сообщение со столицей пока не изменится. Отметим, что из-за ситуации с COVID-19 падает пассажиропоток на всех видах транспорта. На 90% меньше пассажиров стало в аэропорту Липецка. В 2 раза уменьшилось людей на пригородных поездах. Падение показателей на междугородних автобусах - 60%.

Напомним, что межмуниципальные маршруты сократили со 135 до 130. На 75-ти уменьшили количество рейсов. Из 333 маршрутов работают 209. В Липецке в транспорте действует масочный режим. Кроме того, власти хотят запретить оплачивать проезд наличными - только по карте.

ИСТОЧНИК KP.RU