Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: в Ельце отменили автобусы до Москвы

2 Апр 2020 2020-04-02T09:29:01+03:00

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В Ельце приостановили автобусное сообщение до Москвы и обратно. Об этом "КП-Липецк" сообщил начальник автостанции. Причина тому - предупредить завоз и распространение коронавируса в Липецкой области. Билеты до столицы или области и обратно не продаются с минувшей среды, 1 апреля. Автобусы из Москвы на территорию автостанции не пропустят.

Кстати, пассажиропоток в городе заметно сократился. Например, 1 апреля с автостанции №1 уехало 80 человек. В межрегиональном направлении - 15. Всего было сделано 40 рейсов. С автостанции №2 Ельца в среду уехало 117 пассажиров. В межрегиональном направлении - 47. Сделано 35 рейсов.

Напомним, что автобусы до Москвы отменили из Липецка. По состоянию на 1 апреля, в регионе 8 больных COVID-19. Накануне диагноз подтвердился у пассажира рейсового автобуса "Москва-Липецк", который вышел на станции "Елец" 28 марта. Еще 30 человек - под подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU