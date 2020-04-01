Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: у 30 человек подозревают COVID-19

1 Апр 2020 2020-04-01T15:29:09+03:00

В Липецке в инфекционной больнице находятся 8 человек с коронавирусом и 30 с подозрением на выделение вируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

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По состоянию на эту среду, 1 апреля, в Липецкой области 8 человек больны коронавирусом. Еще 30 - с подозрением на выделение вируса. Все они находятся в Липецке в инфекционной больнице. Еще 16 липчан - в обсерваторе в Данкове. Симптомов ОРВИ у них не выявили. К 1 191 человеку медики ежедневно приходят домой.

Напомним, что со вторника, 31 марта, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома без крайней необходимости запрещено. Тем более, что заражаться начали уже внутри страны. Так, этим утром стало известно о 8-ом заболевшем. Им оказался житель Воловского района - пассажир рейсового автобуса "Москва-Липецк". Ранее он контактировал с другим зараженным.

Липчан настоятельно просят оставаться дома. За минувшие сутки липчане получили 320 предостережений. И 91 из них вручили пенсионерам.

ИСТОЧНИК KP.RU