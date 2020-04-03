Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: с понедельника заработает виртуальный детский сад

3 Апр 2020 2020-04-03T16:16:08+03:00

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В Липецке в период режима всеобщей самоизоляции запускается проект под названием "Виртуальный детский сад". Об этом в эту пятницу, 3 апреля, сообщила в своем инстаграм председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Смысл проекта в том, что работники детсадов - воспитатели, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре будут размещать для своих воспитанников видеозанятия на сайте садиков, в группах и соцсетях. Такие ролики, по мнению чиновников, помогут родителям организовать досуг детей. Проект стартует в понедельник, 6 апреля.

Напомним, что режим всеобщей самоизоляции, согласно постановлению, продлится в Липецкой области до 14 апреля. По состоянию на эту пятницу, 3 апреля, в регионе у 14 человек подтвердили диагноз коронавирус. Одну женщину выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU