2020-04-02T22:50:39+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 3 апреля 2020 года составило 12 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 3 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Число заболевших коронавирусом в Липецке на 3 апреляЧисло заболевших коронавирусом в Липецке на 3 апреляФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Ситуация с COVID-19 в Липецкой области осложнилась. Число заболевших коронавирусом в Липецке на 3 апреля 2020 года – 12 человек. Еще 30 пациентов инфекционной больницы под подозрением на выделение вируса. 4 новых случая зарегистрировали днем ранее. На тот момент на обсервации находились 12 человек. Еще 1326 жителей области остаются на строгом двухнедельном карантине.

Как выяснилось, последними заболевшими стали двое жителей Задонского района. Мужчина заразился, работая вахтовым методом в Москве, в Липецкую область он приехал уже с инфекцией. Вскоре его нашли и забрали в больницу вместе с женой, о чем сообщил глава района.

Также местные власти уточнили, что после случившегося продезинфицировали улицы села, где Ольшанец, где жила семейная пара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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