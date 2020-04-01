Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: в Грязях останавливают движение автобусов

1 Апр 2020 2020-04-01T18:04:48+03:00

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В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Он действует с минувшего вторника, 31 марта. Из-за этого транспорт в регионе работает с ограничениями.

Так, в Грязях полностью останавливают автобусное движение. Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, транспорт из Липецка в Грязи и обратно ходить будет - межмуниципальные маршруты никто не отменял. Но напомним, что количество междугородних рейсов сократили.

В Ельце ограничили движение транспорта. Автобусы ходят 2 часа утром и столько же вечером. С 4 апреля в Липецке в общественном транспорте для пассажиров вводится масочный режим. Также липчан просят оплачивать проезд только по карте, но не наличными. Водителей автобусов, трамваев и такси уже с этой среды, 1 апреля, должны выходить в рейсы в перчатках и медицинских масках. Салоны должны дезинфицировать.

Кстати, из Липецка отменили рейсовые автобусы в Москву. До столицы можно доехать из Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU