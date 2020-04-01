2020-04-01T18:04:48+03:00
Общество

Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: в Грязях останавливают движение автобусов

Остаются только межмуниципальные рейсы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Он действует с минувшего вторника, 31 марта. Из-за этого транспорт в регионе работает с ограничениями.

Так, в Грязях полностью останавливают автобусное движение. Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, транспорт из Липецка в Грязи и обратно ходить будет - межмуниципальные маршруты никто не отменял. Но напомним, что количество междугородних рейсов сократили.

В Ельце ограничили движение транспорта. Автобусы ходят 2 часа утром и столько же вечером. С 4 апреля в Липецке в общественном транспорте для пассажиров вводится масочный режим. Также липчан просят оплачивать проезд только по карте, но не наличными. Водителей автобусов, трамваев и такси уже с этой среды, 1 апреля, должны выходить в рейсы в перчатках и медицинских масках. Салоны должны дезинфицировать.

Кстати, из Липецка отменили рейсовые автобусы в Москву. До столицы можно доехать из Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: в Грязях останавливают движение автобусов
В Липецке из-за коммунальной аварии 8 домов остались без воды
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: появился образец справки для работающих жителей
Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: как полиция ловит по городу нарушителей
Из-за коронавируса в Липецке в соцсетях запугивают людей, которые вернулись из-за границы
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: телефоны горячих линий, которые могут пригодиться
В Липецке нашли мать, которая отнесла труп младенца на мусорку
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: у 30 человек подозревают COVID-19
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: за сутки жители получили 320 предостережений
Новый случай коронавируса в Липецке привезли не из-за границы
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Из-за нового случая коронавируса ищут таксистов, которые развозили пассажиров автобуса «Липецк – Москва»
Подлые мошенники в Липецке используют коронавирус, чтобы обмануть пенсионеров на самоизоляции
Особый режим для транспорта во время коронавируса в Липецке: как дезинфицируют автовокзалы
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: в регионе закрылись больницы и поликлиники