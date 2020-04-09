Число заболевших коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: диагноз подтвержден у 39 человек

По состоянию на этот четверг, 9 апреля, в Липецкой области 39 человек больны коронавирусом. По данным пресс-службы областной администрации, еще у 54 человек подозревают COVID-19. Все эти люди находятся в Липецкой областной инфекционной больнице. В данковском обсерваторе - 9 человек. Еще 803 липчан медики наблюдают на дому. Симптомов ОРВИ у них не выявлено.

Напомним, что накануне, 8 апреля, диагноз подтвердился сразу у 18 человек. Среди них не только жители областного центра, но и Задонского, Добровского, Лев-Толстовского районов. Состояние пациентов удовлетворительное.

Первые случаи коронавируса подтвердились в Липецкой области более месяца назад. С того момента в регионе заразились инфекцией 44 человека. При этом 5 липчан выздоровели - семейная пара 39 и 48 лет, 59-летняя женщина, а недавно из больницы выписали мужчину и женщину.