Уровень самоизоляции по коронавирусу в Липецке все ниже: «На улице очень много людей»

14 Апр 2020 2020-04-14T15:11:54+03:00

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Несмотря на то, что в регионе периодически расширяют список предприятий, которым можно работать в режиме самоизоляции, послаблений режима для граждан не было. Наоборот, новые случаи коронавируса в Липецке регистрируют каждый день, в связи с чем появляются все новые ограничения – закрываются храмы, между районами появляются пропускные пункты, на въездах в регион дежурят правоохранители.

Но сознательность граждан продолжает падать, а с ней и индекс самоизоляции по оценкам Яндекса. В частности на данный момент, 14 апреля в полдень, индекс самоизоляции в Липецке составил 2.3 балла с формулировкой «на улице очень много людей». Лучший показатель от 4 до 5 баллов. Последний раз 4 балла в Липецке было 5 апреля.

Нарушения участились еще на прошлой неделе, когда люди жаловались на подростков, в к концу второй недели всеобщего режима самоизоляции в Липецке народ уже дома усидеть не может. Отметим, что индекс отображает количество людей на улице исходя из активных приложения с доступом к геолокации в смартфонах, планшетах и других гаджетов. Эти данные могут не совпадать с реальным числом людей вне дома.

ИСТОЧНИК KP.RU