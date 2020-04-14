2020-04-13T20:55:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 14 апреля 2020 года: у 57 человек подтвержден COVID-19

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 14 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больницеЛипчане с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больницеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Липецке на 14 апреля 2020 года составило 57 человек. Липчане находятся в инфекционной больнице, где проходят соответствующее лечение. Напомним, что в минувший понедельник, 13 апреля, диагноз подтвердили еще у 6 жителей региона. В том же медицинском учреждении числятся еще 90 пациентов - у них подозревают COVID-19. При этом число выздоровевших растет - теперь их 12. Накануне из больницы выписали еще 2 липчан. За все время инфекцию выявили у 69 жителей Липецкой области.

В Данкове в обсерваторе находится 7 человек. По данным пресс-службы региональной администрации, они здоровы. Еще 512 липчан медики ежедневно наблюдают дома - они на строгом 14-дневном карантине. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

В области продолжают обследовать липчан на коронавирус. По состоянию на 13 апреля специалисты протестировали 6 560 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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