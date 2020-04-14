Коронавирус в Липецке подозревают у двух сотрудников управления здравоохранения

14 Апр 2020 2020-04-14T19:17:12+03:00

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В Липецке коронавирус заподозрили у сотрудников областного управления здравоохранения. Подозрение на выделение вируса есть у двух работников ведомства. Об этом сообщил губернатор региона во время обращения к гражданам.

В связи с этим в управлении уже протестировали абсолютно всех сотрудников. Сейчас власти надеются, что все обойдется и Липецкая область не останется без столь значимого ведомства в разгар коронавируса. Всего сейчас вирус в Липецке подозревают у 158 человек, среди которых 10 детей.

Напомним, что в Липецке стремительно усугубляется ситуация по Covid-19, официально уже 58 зараженных, среди которых пятеро детей. Одного человека с легкой формой вируса отправили на домашнее лечение, четверо в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU