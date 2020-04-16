2020-04-16T19:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: на COVID-19 проверили 8607 жителей

За минувшие сутки тест на коронавирус взяли у 739 липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан тестируют на коронавирус. К этому четвергу, 16 апреля, в регионе взяли анализ на инфекцию у 8 607 человек. А за минувшие сутки обследовали 739 липчан. Об этом сообщило региональное управление здравоохранения на своей странице в инстаграм.

Обследования проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, а также 3-х государственных лабораторий медицинских организаций. Кстати, тестируют на COVID-19 не всех подряд. Анализ берут у тех, кто вернулся из-за границы с признаками респираторных заболеваний, кто контактировал с зараженными коронавирусом, у людей с диагнозом внебольничная пневмония - на прошлой неделе ее выявили у 120 липчан, а также у пенсионеров старше 65 лет, если они обратились к врачу с респираторными симптомами.

Напомним, что в Липецкой области у 67 человек подтвержден диагноз. Среди них 4 ребенка. Еще 126 жителей региона под подозрением на выделение вируса. За все время в области выявили 96 случаев заражения COVID-19. Переболели инфекцией 29 липчан. В этот четверг из больницы выписали еще семерых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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