Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии
В Липецкой области диагноз коронавирус подтвержден у 67 человек. Причем 7 из них получают лечение на дому - у этих липчан легкая форма COVID-19. В инфекционной больнице находится 60 жителей, в том числе 4 детей. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, из 60 пациентов 2 человека - в стабильно тяжелом состоянии. Еще 2 липчанина - в состоянии средней тяжести. Состояние остальных медики оценивают как удовлетворительное.
Напомним, что у липчан продолжают брать тест на инфекцию. По состоянию на 16 апреля в области на коронавирус обследовали 8 607 человек. Анализ берут у определенного круга лиц: кто приехал из-за рубежа с респираторными признаками, кто контактировал с больными COVID-19, у кого выявили внебольничную пневмонию, а также у пенсионеров, обратившихся к медикам с респираторными симптомами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»