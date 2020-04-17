Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии

17 Апр 2020 2020-04-17T07:57:53+03:00

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В Липецкой области диагноз коронавирус подтвержден у 67 человек. Причем 7 из них получают лечение на дому - у этих липчан легкая форма COVID-19. В инфекционной больнице находится 60 жителей, в том числе 4 детей. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, из 60 пациентов 2 человека - в стабильно тяжелом состоянии. Еще 2 липчанина - в состоянии средней тяжести. Состояние остальных медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что у липчан продолжают брать тест на инфекцию. По состоянию на 16 апреля в области на коронавирус обследовали 8 607 человек. Анализ берут у определенного круга лиц: кто приехал из-за рубежа с респираторными признаками, кто контактировал с больными COVID-19, у кого выявили внебольничную пневмонию, а также у пенсионеров, обратившихся к медикам с респираторными симптомами.

ИСТОЧНИК KP.RU