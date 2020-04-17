Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T11:22:47+03:00

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По последним данным о количестве зараженных коронавирусом в Липецке на утро 17 апреля – 12 новых случаев Covid-19. На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в Липецке составило 108 человек. С учетом выздоровевших, зараженными остаются 79 пациентов.

Отменим, что днем ранее в регионе зафиксировали сразу 11 случаев Ковид-19. Тогда зараженных было 74 человека и 22 выздоровевших. После полудня врачи выписали еще 7 переболевших коронавирусом. То есть к вечеру число активных случаев снизилось до 67. За месяц в Липецке от коронавируса вылечили 29 человек.

К сожалению, среди зараженных есть пациенты в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 4 человека, двое из них в стабильно тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.

По возрастным категориям большая часть заболевших Covid-19 в Липецке – это люди от 26 до 30 лет и от 56 до 60 лет. Есть также дети до 5 лет и пенсионеры старше 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU