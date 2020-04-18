2020-04-18T17:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 18 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 123 человек

Среди липчан, у кого подозревают коронавирус, 5 детей
Юлия КЛЮЕВА
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Число людей с подозрением на коронавирус в Липецке на 18 апреля 2020 года составило 123 человека. Среди них 5 детей. В минувшую пятницу этот показатель был выше - 137 липчан с подозрением.

Напомним, за все время пандемии COVID-19 зарегистрировали у 129 жителей региона. В данный момент лечение проходит 80 человек, в том числе 5 детей. В обсерваторе в Данкове находится 7 липчан. Симптомов ОРВИ у них не выявлено. Еще 894 человек медики наблюдают на дому - они на строгом 14-дневном домашнем карантине.

Всего коронавирусом переболели 48 жителей области. В эту субботу врачи выписали еще 10 липчан. К сожалению, есть и неутешительная новость. Этим днем в региональном оперштабе сообщили о первой смерти от инфекции. Скончалась 57-летняя жительница Чаплыгинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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