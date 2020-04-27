Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: город лидирует по количеству заболевших в регионе

27 Апр 2020 2020-04-27T16:19:19+03:00

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Липецк продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом в регионе. Этим утром, 27 апреля, COVID-19 выявили еще у 24 человек. Из них 15 случаев подтвердили в Липецке. В Грязинском районе инфекцию подхватили 4 местных жителя. В Липецком и Данковском районе по 2 заболевших. Еще 1 случай зафиксирован в Измалковском районе.

В настоящий момент с коронавирусной инфекцией борются 261 человек. Из них в больнице лечат 117 липчан. Еще 144 пациента дома - у них легкая форма течения заболевания. Они также под наблюдением врачей. Выздоровели 67 жителей - в этот понедельник выписали еще 2 человек. Напомним, что в регионе умерли 2 женщины.

Под подозрением на выделение вируса - 225 липчан. В Данкове в обсерваторе находятся 16 человек. На строгом домашнем карантине - 401 липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU