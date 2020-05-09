День Победы в Липецке завершился праздничным салютом

9 Май 2020 2020-05-09T23:02:19+03:00

Праздничный салют в Липецке на День Победы 2020 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 9 мая, липчане отпраздновали День Победы. Из-за ситуации с коронавирусом традиционные мероприятия прошли в цифровом формате. Так, шествие "Бессмертного полка" состоялось онлайн. К акции также присоединились полицейские. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировали липецкие летчики над площадью Героев. Ветеран войны, 99-летний Андрей Самсонов принял собственный парад. А вечером по городу разъезжал автомобиль-телевизор МЧС, который транслировал военные песни.

В День Победы липчане зажгли свечи в память о воевавших родственникахФото: Юлия КЛЮЕВА

В 21.50 липчане присоединились к акции "Фонарики Победы". Люди зажгли свечи и поставили их на окно, рядом с портретами своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Многие включили иллюминацию.

День Победы в Липецке 2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздничный салют в Липецке на День Победы 2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

А в 22.00 с 75 точек в Липецке запустили красочные фейерверки. Небо над городом озарил праздничный салют.

День Победы в Липецке 2020: праздничный салют.

День Победы в Липецке 2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU