День Победы в Липецке завершился праздничным салютом
В эту субботу, 9 мая, липчане отпраздновали День Победы. Из-за ситуации с коронавирусом традиционные мероприятия прошли в цифровом формате. Так, шествие "Бессмертного полка" состоялось онлайн. К акции также присоединились полицейские. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировали липецкие летчики над площадью Героев. Ветеран войны, 99-летний Андрей Самсонов принял собственный парад. А вечером по городу разъезжал автомобиль-телевизор МЧС, который транслировал военные песни.
В День Победы липчане зажгли свечи в память о воевавших родственникахФото: Юлия КЛЮЕВА
В 21.50 липчане присоединились к акции "Фонарики Победы". Люди зажгли свечи и поставили их на окно, рядом с портретами своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Многие включили иллюминацию.
День Победы в Липецке 2020Фото: Юлия КЛЮЕВА
Праздничный салют в Липецке на День Победы 2020Фото: Юлия КЛЮЕВА
А в 22.00 с 75 точек в Липецке запустили красочные фейерверки. Небо над городом озарил праздничный салют.
День Победы в Липецке 2020: праздничный салют.
День Победы в Липецке 2020Фото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU