Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки

18 Май 2020 2020-05-18T18:42:19+03:00

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Этим утром, 18 мая, в Липецкой области подтвердились 54 новых случая заражения коронавирусом. Долгое время лидиром по количеству заболевших был Липецк. В этот раз город сместил с первого места Грязинский район. Там за сутки COVID-19 выявили у 19 жителей. Областной центр оказался на втором месте - 17 случаев. Третью строчку занял Тербунский район с 6 заболевшими. В Хлевенском районе 5 заразившихся. В Липецком - 4. В Лебедянском районе - 2. И 1 зараженный в Усманском районе.

Напомним, что за все время пандемии у 1 240 человек диагностировали новую инфекцию. В настоящее время на лечении находятся 918 липчан. Справились с болезнью 318 жителей региона. Умерли 4 пациента. Под подозрением на выделение вируса - 458 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU