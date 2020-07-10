2020-07-10T11:30:09+03:00
Происшествия

С начала лета в Липецке и области утонули 27 человек

Среди них двое детей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят соблюдать правила безопасности на водеЛипчан просят соблюдать правила безопасности на водеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Ежедневно спасатели просят липчан соблюдать правила поведения на воде. К сожалению, многие пренебрегают ими. Но цена ошибки слишком высока. С начала лета, 1 июня, из воды спасатели вытащили 27 человек. Все погибли. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, среди них было двое детей до 16 лет.

Напомним, 16 июня в Липецке утонула 11-летняя девочка. Трагедия случилась на Петровском пруду в районе улицы Салтыкова-Щедрина. В селе Крещенка Хлевенского района спасатели достали из воды тело 7-летнего ребенка. В начале июля в пруду на 3-ем участке в областном центре утонул 45-летний липчанин. В минувшие выходные не смогли доплыть до берега двое мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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