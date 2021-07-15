Олег Королев второй раз не явился в суд, сославшись на болезнь после опасного вождения в Липецке

Экс-сенатора от Липецкой области Олега Королева привлекают к административной ответственности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 15 июля, в суде Правобережного района Липецка должны были рассмотреть два дела в отношении экс-сенатора Олега Королева. Его привлекают к ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Однако, в суд не явился ни сам Королев, ни его адвокат. Как сообщили в пресс-службе облсуда, от них поступили ходатайства. Адвокат попросила отложить рассмотрение дела, так как в настоящий момент отдыхает за границей. Она пояснила, что спланировала отдых до назначения даты судебного разбирательства. Олег Королев указал, что проходит лечение в стационаре.

Суд удовлетворил ходатайства и отложил рассмотрение дел на 23 июля. Кстати, Королев не явился и на первое судебное заседание, которое было 9 июля. Напомним, в отношении экс-губернатора области возбудили дело об административном правонарушении после его опасной езды по Липецку. Ему приостановил членство в партии, а также он досрочно сложил полномочия в Совете Федерации.