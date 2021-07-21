Дело беглого директора «Эксстроймаш» с 2000 обманутых липецких дольщиков передают в суд

Интерпол три года договаривается с Германией об экстрадиции Михаила Захарова Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке завершилось четырехлетнее расследование уголовного дела об обманутых дольщиках ОАО «Эксстроймаш», который в 2016 году оставил без крыши над головой почти 2000 дольщиков. Два бывших генеральных директора фирмы Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов обвиняются в покушении на хищение в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве – части 4 статьи 159 УК.

Главный фигурант и владелец фирмы Михаил Захаров все еще находится в Германии, с которой Интерпол договаривается об экстрадиции уже три года. Захарова обвиняют также в пяти эпизода особо крупного мошенничества, отмывании денег (часть 4 статьи 174.1 УК) и уклонении от уплаты налогов (199 УК). Его бывшая супруга Олеся Захарова тоже в международном розыске и пока не нашлась, ей вменяют покушение на особо крупное мошенничество.

Согласно материалам окончательного обвинительного заключения, Тонких и Захаров за два года, с 2014 по 2016, путем фиктивных договоров вывезли из фирмы 78 млн рублей – деньги дольщиков Европейского микрорайона. Еще 129 млн пытались вывести через супругу Захарова, которая по фиктивным актам проходила риэлтором в качестве ИП. Таким путем планировали опустошить счета стройфирмы до копейки, но не успели – «Эксстроймаш» признали банкротом. Еще один эпизод связан с недвижимостью ОАО «РБТ» – здание и участок в центре города стоимостью 65 млн рублей переоформили на подконтрольную фирму.

Всего, по версии следствия, у дольщиков украли 143 млн рублей и пытались украсть еще 129.

– «По уголовному делу провели более 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше 1 года. Свыше 1200 лиц допрошено в качестве свидетелей, почти 2000 человек в ходе следствия признаны потерпевшими», – сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

100 томов уголовного дела скоро поступят в суд. Сколько еще будет длиться процесс, неизвестно. На данный момент СК наложил арест на имущество Захарова и фирмы на сумму 333 млн рублей.

К слову, брошенные «Эксстроймашем» дома достраивали ряд других фирм. Не так давно, перед Днем города, в Европейском сдали дом на 389 квартир.