BMX и брейк-данс: в День города 2022 липчан объединил фестиваль экстремальных видов спорта

Фестиваль экстремальных видов спорта в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

В День города 2022 в Липецке прошел фестиваль экстремальных видов спорта. В субботу 16 июля на площади у ДС "Звездный" состоялись BMX-состязания, в которых участники старались удивить зрителей своей ловкостью и умениями. Прыжки и крутые виражи сопровождались восклицательными "Ах" и аплодисментами. После липчане продемонстрировали свое мастерство катания на самокатах и скейтах.

Фестиваль экстремальных видов спорта в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

- Занимаюсь этим спортом уже 15 лет, - поделился Артем, приехавший в областной центр из Мичуринска. - Увидел однажды, как парни катаются, для меня настоящим откровением стало то, что на велосипеде можно перепрыгивать препятствия. Учился сам, по видео из интернета. Конечно, получал травмы, но с опытом пришло понимание собственных возможностей.

Фестиваль экстремальных видов спорта в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

А прямо напротив фонтанов развернулись показательные выступления BITBOY и поп. Участники станцевали брейк-данс, а затем, на радость присутствующим, устроили батлы между собой. Немного левее можно было понаблюдать за соревнованиями по роллер-спорту "Герои асфальта".

Фестиваль экстремальных видов спорта в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

Напомним, что День города в Липецке завершился тройным салютом. На площади Петра Великого собралось более 30 тыс. человек. Изюминкой вечера стало выступление известной певицы Ханны. Также в областном центре прошел Первый фестиваль уличных театров "Петровские воды". Подробности здесь.