В Липецке в четверг выпадет до четверти месячной нормы осадков

Дождь в Липецке продолжится Фото: Юлия КЛЮЕВА

Весь этот день, 21 июля, в Липецке будет лить дождь. По прогнозам синоптиков, осадки будут умеренными. При этом за сутки может выпасть до четверти месячной нормы. Накануне специалисты зафиксировали 13,8 мм, что больше четверти нормы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы работают в режиме повышенной готовности. В этот четверг дежурят 20 единиц техники и более 50 сотрудников управления благоустройства. Специалисты прочищают ливневки, ассенизаторские машины готовы откачивать воду. Особое внимание – центру, Октябрьскому мосту, подъездам к Петровскому мосту и ЛТЗ.

Напомним, что в понедельник 18 июля на Липецк обрушился мощный ливень и град. Многие улицы затопило. Вода залила даже машины. В одной из них находились трое детей.