2019-12-25T18:25:04+03:00
Происшествия

В деле об обманутых дольщиках Липецка появился еще один эпизод с «отмыванием» недвижимости

Следствие считает, что Захаров и Ельчанинов фиктивно переоформили нежилое здание и землю, купленные на деньги липчан
Юлия КЛЮЕВА
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В деле об обманутых дольщиках Липецка появился еще один эпизод с «отмыванием» недвижимостиВ деле об обманутых дольщиках Липецка появился еще один эпизод с «отмыванием» недвижимостиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Руководитель регионального СКР возбудил уголовное дело о легализации недвижимости в центре Липецка, полученной в результате преступной деятельности. Речь идет о дополнительном эпизоде с «отмыванием» недвижимости руководством ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве многоквартирных домов в «Европейском».

По версии следствия, председатель совета директоров фирмы Михаил Захаров и экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов вывели из активов ОАО «РБТ» нежилое здание и земельный участок, стоимостью более 60 млн рублей, приобретенные на средства дольщиков. Сделано это было посредством фиктивных сделок купли-продажи. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, право собственности на недвижимость Захаров переоформил на подконтрольную фирму.

Преступление выявили во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание» денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Его соединили в одно производство с предыдущими эпизодами преступной деятельности злодеев.

Напомним, что Михаила Захарова и его бывшую супругу Олесю Захарову заочно заключили под стражу. Их объявили в международный розыск. Процессуальные документы для выдачи Захарова уже направлены в Интерпол. Также под домашний арест заключили бывшего гендиректора «Эксстроймаш» Сергея Тонких и экс-директора по строительству Сергея Ельчанинова. Всем им предъявлено обвинение в покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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