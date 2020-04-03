Коронавирус в Липецке, новости на 3 апреля 2020 года: у 12 человек подозревают COVID-19

3 Апр 2020 2020-04-03T14:17:34+03:00

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По состоянию на эту пятницу, 3 апреля, в Липецкой областной инфекционной больнице находится 14 человек с коронавирусом. Напомним, утром стало известно еще о 3 липчанах с данным диагнозом. При этом одну женщину выписывают.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в больнице также находятся 12 человек с подозрением на выделение вируса. Накануне это число было больше - 30 липчан. В обсерваторе Данкова - еще 15 человек. Симптомов ОРВИ у них не выявили. Еще к 1 228 липчанам медики ежедневно приходят на дом.

Напомним, в Липецке отменили самолеты в Москву. На автобусе до столицы тоже не доехать. Аналогичная ситуация в Ельце.Липчан призывают быть бдительными. В условиях режима всеобщей самоизоляции активизировались мошенники. Предельно осторожными нужно быть пенсионерам, оставшимся дома одним.

ИСТОЧНИК KP.RU