Сенатор Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий после странной езды в Липецке

Сенатор Олег Королев подал заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья Фото: Телеграм-канал Олега Хомутинникова

Сенатор от Липецкой области подал заявлении о досрочном сложении полномочий. Об этом "КП-Липецк" сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Причина - по состоянию здоровья.

- В соответствие с Регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации, - сообщил председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Напомним, что 13 мая на дорогах Липецка заметили черный "Лексус". Липчане сняли на видео, как машина с пробитыми колесами виляет на дороге. Позже появилось фото - тот же автомобиль в окружении сотрудников ДПС. За рулем находился экс-губренатор Липецкой области Олег Королев. По словам очевидцев, он был нетрезв. Однако, эту информацию опровергла пресс-секретарь сенатора, сказав, что ему стало плохо за рулем.

Правоохранители инициировали проверку по данному факту. Членство в партии приостановили по собственному желанию Королева. На инцидент отреагировал губернатор региона Игорь Артамонов. Он обратился в Совет Федерации, подчеркнув, что Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех и их соблюдение - обязанность каждого, вне зависимости от занимаемой должности.