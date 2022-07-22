Руководитель отдела «важняков» Следственного комитета назвал обвиняемых в деле по долгострою на 50 лет НЛМК в Липецке

Корреспондент «КП-Липецк» пообщался с полковником юстиции Федором Васильевым Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник, 25 июля, свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов следствия РФ. В этот день, в том числе и в Липецке, будут чествовать офицеров Следственного комитета России, следственных подразделений МВД, ФСБ и других. Накануне события о нюансах службы рассказал руководитель второго отдела по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики регионального СКР полковник юстиции Федор Васильев.

За плечами офицера 30 лет следственной практики. Профессию выбрал по примеру отца – пенсионера МВД. В 20 лет он окончил Волгоградскую высшую следственную школу и в звании лейтенанта милиции поступил на службу в ОВД в отдел по расследованию экономических преступлений.

ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТАМ НА ЛТЗ

Благодаря ответственному подходу к службе и профессиональным достижениям молодого офицера карьера стремительно шла в гору. В 2002 году Федор Васильев поступил на службу в прокуратуру Октябрьского района, а через два года он уже в отделе по расследованию особо важных дел. Одно из громких преступлений, которое он расследовал в те годы – массовая невыплата зарплат на липецком тракторном заводе. Более 7 месяцев работников кормили обещаниями, мол, деньги будут. Время шло, а долг вырос до 50 млн рублей. Заводчане даже устроили митинг у проходной завода, пытаясь штурмом взять здание дирекции завода.

Следователям пришлось изрядно потрудиться. Они допросили более 1700 работников, которых признали потерпевшими, изучили бухгалтерскую документацию и установили движение денежных средств на расчетных счетах ЛТЗ. В итоге вину руководства завода доказали. Задолженность по зарплате перед сотрудниками погасили.

ДЕЛО О ГЛАВНОМ ДОЛГОСТРОЕ ЛИПЕЦКА НАПРАВЯТ В СУД

В 2007 году Федор Васильев продолжил службу уже в системе Следственного комитета. Здесь он продолжил расследовать дела о должностных преступлениях, коррупции и в сфере экономики, а также убийства и тд. Отдел, который в настоящее время возглавляет полковник юстиции Васильев, защищает интересы «обманутых дольщиков» и детей-сирот. Чтобы доказать вину руководства ОАО «Эксстроймаш», не достроившего дома в ЖК «Европейский», потребовалось более двух лет.

- Фактически права дольщиков нарушили, но потребовалось время, чтобы доказать факт хищения их денег, установить и привлечь виновных к ответственности, - поделился Федор Васильев. – Пришлось провести колоссальный объем работы. Над делом трудилась группа следователей и полицейских. Они допросили свыше 1200 свидетелей. Почти 2000 липчан признали потерпевшими. В ходе расследования выявили незаконные сделки руководства компании. Провели 50 судебных экспертиз, в том числе 8 сложных строительно-технических, на которые потребовалось больше года. В результате объем уголовного дела составил более 100 томов.

Кропотливым путем установили факт преступной деятельности председателя совета директоров стройорганизации Захарова, его супруги и двух директоров Тонких и Ельчанинова. Последних, за вывод 143 млн рублей через фиктивные договоры, приговорили к 5 годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей каждому. Приговор обжалует региональная прокуратура, так что в наказании точка еще не поставлена. Захаров и его супруга находятся в международном розыске. А пока шло следствие, проблемные дома достроила другая фирма, и потерпевшие получили долгожданные квартиры.

- Цель работы каждого следователя – не только установить объективную истину и привлечь к ответственности виновных, но и предпринять меры к восстановлению прав потерпевших, - рассказал полковник юстиции. - В настоящее время следствие продолжается по о долгострою на улице 50 лет НЛМК в Липецке. Потерпевшими признали 118 человек. Им уже выплатили денежную компенсацию. Уверен, что в ближайшее время и в этом деле будет поставлена точка.

Обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоэтажки предъявили двум директорам фирмы застройщика ООО «Су-10 треста Липецкстрой» и генподрядной организации ООО «Борсалино». Речь идет о 200 млн рублей, похищенных у дольщиков. Квартиры, которые продали липчанам, не существовали ни на бумаге, ни на деле. У застройщика не было разрешения на строительство.

«КТО НАРУШИЛ ЗАКОН, ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ»

В числе фигурантов дел, привлекаемых к уголовной ответственности следователями - «важняками», высокопоставленные чиновники, депутаты, должностные лица, преступившие закон. Так, за получение взяток, растрату, злоупотребление и превышение должностных полномочий осужден экс-мэр Данкова. Уголовное дело в отношении бывшего и.о. главы Тербунского района, который позволил предпринимателю незаконно вывезти с карьера 14 тонн песка, также дошло до суда. Виновного приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

- Особой специфики в работе с должностными лицами нет, - уверяет Федор Васильев. – Для нас они подозреваемые либо обвиняемые независимо от званий и должностей. Есть определенные процессуальные нюансы, которые учитываются при возбуждении уголовных дел в отношении лиц с особым правовым статусом – депутатов, адвокатов и представителей выборных должностей. Тот, кто нарушил закон, должен понести наказание.

Особое внимание к делам, где потерпевшими проходят дети-сироты, либо дети, оставшиеся без попечения родителей. При нарушении их жилищных прав проводится процессуальная проверка. Если есть на то основания, возбуждают уголовные дела.

- В суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего главы Долгоруковского района, - сообщил Васильев. - В ходе следствия установлено, что за счет областного и районного бюджетов квартиры детям-сиротам купили по завышенной стоимости. К тому же дом оказался бывшим перестроенным зданием и не соответствовал санитарным и строительным нормам, из-за чего стены в комнатах покрылись плесенью. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ситуация в регионе с предоставлением жилья сиротам улучшается. Надеюсь, что скоро в этой сфере будет порядок.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

На особом контроле в следственном управлении - налоговые преступления. Задача следователя – не только привлечь к ответственности виновных, но и предпринять меры, чтобы государству возместили причиненный ущерб. Зачастую он исчисляется миллионами рублей. Только в этом году усилиями следователей в госказну вернули более 400 млн рублей.

«Важнякам» приходится распутывать различные экономические схемы. Так, одна транспортная компания внедрила в цепочку перевозок фиктивную организацию, которая якобы должна была оплачивать налог, но не делала этого. В результате фирма уклонилась от уплаты 90 млн в казну государства. Несмотря на уловки горе-предпринимателей, удалось распутать этот клубок. Расследование находится на завершающей стадии. Кстати, если налогоплательщик выплатит сумму недоимки и штрафа, то уголовное дело может быть прекращено в связи с возмещением ущерба.

- Не бывает простых дел, - говорит Федор Васильев. – Моя задача на первоначальном этапе расследования – организовать работу подчиненных следователей. Как правило, одного сотрудника недостаточно, приходится подключать других. За короткий промежуток времени нужно выполнить большой объем следственных действий. Например, срок задержания – 2 суток. За этот период мы должны установить доказательства вины человека и быть уверенными в своей правоте. Ошибка непростительна, так как если нарушим права гражданина, придется возмещать причиненный вред. В такие моменты работать приходится в круглосуточном режиме.

По словам полковника юстиции, его супруга уже привыкла к столь напряженному графику. Дети тоже. Но следователь старается по максимуму уделять им время в выходные. Многие его коллеги уже давно на пенсии, но Федор Васильев считает, что быть следователем для него – это призвание. Накопленные опыт и знания нужны коллективу и он еще послужит Родине.

- Восполнять силы мне помогает семья и спорт, - открыл секрет следователь. - При постоянных умственных нагрузках нужны и физические. Стараюсь держать себя в форме - хожу, бегаю, плаваю. Раньше был чемпионом области по боксу. Недавно получил 3 разряд по стрельбе. В спортивном духе стараемся воспитывать и детей.