В Липецке ремонтируют дорогу через Каменный Лог от улицы Папина до Циолковского

В Липецк стартовал ремонт дороги через Каменный Лог Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг 20 октября в Липецке стартовал ремонт дороги по улице Неделина через Каменный Лог. Речь идет об участке от улицы Папина, включая кольцевую развязку, до Циолковского. На территорию зашла техника. Днем специалисты начали срезать старое дорожное покрытие.

- Это шестой объект, запланированный на 2023 год, но к ремонту которого мы приступили уже сейчас, - прокомментировал заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Сергей Жуков. - Площадь участка 10 200 кв.м. В настоящее время производится фрезеровка асфальтобетонного покрытия. Затем специалисты начнут укладывать выравнивающий слой.

В Липецк стартовал ремонт дороги через Каменный Лог Фото: Юлия КЛЮЕВА

Перекрывать участок пока не планируют. Возможно, это сделают во время устройства финишного слоя покрытия. Если позволит погода, работы проведут ночью. В конце специалистам останется установить знаки и нанести разметку. Ремонт должны завершить на следующей неделе, хотя в контракте стоит срок до августа 2023 года.

В Липецк стартовал ремонт дороги через Каменный Лог Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Я часто езжу по этой дороге с работы и рад, что за нее всерьез взялись, - поделился с КП-Липецк водитель Сергей. - Она неровная, с буграми, двигаться по ней сложно. Приходится маневрировать, чтобы не повредить автомобиль. Так еще и большой поток машин.

Кстати, эта дорога особенно страдает во время ливней. В июле потоки воды вымыли здесь около 120 кв.м. асфальта. А на прошлой неделе сильные дожди размыли склон, и пришлось укреплять откосы насыпи.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2023 году в списках на ремонт стоят 38 улиц. Их выбрали исходя из мнения липчан и мониторинга. На многие уже зашел подрядчик.

Так, рабочие восстановили улицу 8 Марта. Здесь заменили асфальтобетонное покрытие дороги и парковочных мест, люки. У торгового центра появился "лежачий полицейский". Установили дорожные знаки, нанесли разметку. На финишной прямой работы на Меркулова - дорожное полотно готово, осталось нарисовать линии на проезжей части.

В Липецк стартовал ремонт дороги через Каменный Лог Фото: Юлия КЛЮЕВА

На улице Амурская уложили 2 слоя нового асфальта. На Смирнова приступают к устройству выравнивающего слоя. На Политехнической скоро появится верхний слой асфальта и тротуарная плитка у остановочных павильонов.

Продолжается ремонт мостов - Октябрьского и через Каменный Лог по Терешковой. Опоры переправы со стороны ЛТЗ очищают пескоструйным методом. Затем специалисты их обработают, восстановят бетонное и лакокрасочное покрытие, приведут в порядок тротуары. На мосту по Терешковой обновят асфальт, пешеходные дорожки и опорные конструкции. Повесят камеры видеонаблюдения.