«Заказавшая» родителей липецкая школьница получила 7 лет, любовник-исполнитель – 14

Заказавшая родителей школьница получила 7 лет колонии Фото: Личная страница Вконтакте

В Липецкой области вынесли приговор по громкому делу о расправе влюбленных над родителями. Жуткий случай произошел осенью 2019 года в поселке Солидарность Елецкого района, где 15-летняя школьница жила с отцом и мачехой. Родители были против ее интимной связи с 22-летним парнем, к которому девочка периодически сбегала жить. Отец каждый раз возвращал дочь и парочка решила избавиться от родителей, которые мешали их счастью. Причем идея исходила от родной дочери.

Как тогда рассказывали соседи, родная мать ушла из семьи к другому мужчине. А девочка росла крайне трудным подростком – сбегала из дома, вела себя неадекватно, постоянно влипала в сомнительные истории. Кстати, по слухам, пара познакомилась как раз в одной из клиник, куда папа отдал девочку для психологической помощи.

Об отце жители села отзывались исключительно положительно: «много работал, возил единственную дочь в санаторий, женился на хорошей женщине, ремонт дома делал». Но все это девочке было не нужно – любовь к взрослому парню затмила все старания папы, который был против ухажера.

Любовники планировали убийство родителей в соцсетях Фото: Личная страница Вконтакте

Любовники даже не скрывали свои отношений – совместные фото в соцсетях, стихи и статусы о любви, все говорило о больших планах на совместное будущее. Вот только родителей в этом будущем не было. Готовили к убийству тщательно и долго, спланировали все до мелочей и обсудили в переписке в соцсетях, которую позже нашли следователи.

Ночью девушка впустила парня в дом через окно, тот спрятался с ножом в комнате. Он должен был дождаться, когда родители уснут, но не стал. Сначала негодяй напал на мачеху, которая шла по коридору, ее ударил ножом 9 раз. Отец в этот момент выбежал на крыльцо звать на помощь и звонить в скорую. Любовник дочери догнал «тестя» за порогом дома и дважды ударил ножом в спину. Мужчину спасли врачи, а мачеха скончалась до приезда скорой.

– Даже не представляю, как он это перенес – он очень любил свою дочку, и жену погибшую любил, – переживала тогда соседка семьи. – Можно сказать, что он в один день лишился обеих и сам чуть не погиб.

Женщина как в воду глядела, убитый горем папа не смог это перенести. Он скончался через два месяца после страшных событий.

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Первым задержали исполнителя, поначалу он сознался, даже рассказал, что после убийства планировали сжечь дом вместе с телами отца и мачехи. А после того, как задержали школьницу, любовник начал все отрицать, выгораживая девушку. Та пыталась свалить всю вину на любовника.

Сейчас девушке 17 лет, киллеру – 24. Психологи признали обоих вменяемыми, суд – виновными. Более того, выяснилось, что у взрослого парня был половой контакт с тогда еще не достигшей возраста согласия девочкой.

По итогу несовершеннолетняя «заказчица» за соучастие в приготовлении к двойному убийству (часть 2 статьи 105 УК) получила 7 лет. Исполнитель за половое сношение с 15-летней (134 УК), убийство и попытку двойного убийства – 14 лет колонии.