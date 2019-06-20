2019-06-20T16:48:11+03:00
Общество

В Липецке около 100 работников «Свободного Сокола» вышли на митинг

Липчане опасаются, что счета и имущество завода могут арестовать [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Работники "Свободного Сокола" в Липецке вышли на митингРаботники "Свободного Сокола" в Липецке вышли на митингФото: Предоставлено "КП"
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В этот четверг, 20 июня, около 100 работников ООО «ЛТК «Свободный Сокол» вышли на митинг. Липчане опасаются за свои рабочие места и судьбу предприятия. Напомним, на днях в Липецке задержали гендиректора «Свободного Сокола» Антона Бабуцидзе. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ было возбуждено еще в марте. По версии следствия, организация задолжала за электроэнергию несколько сотен миллионов рублей. В минувшую среду, 19 июня, суд отправил Бабузидце на 2 месяца под домашний арест.

В Липецке около 100 работников Свободного Сокола вышли на митинг.

Работники предприятия считают, что директора задержали необоснованно. И что вполне возможен арест счетов завода и всего имущества. А такая мера может лишить горожан рабочих мест. Накануне, 19 июня, липчане даже записали видеообращение на «Прямую линию с Путиным». А днем во время митинга работники предприятия массово отправляли смс на «Прямую линию». Однако, пробиться в прямой эфир не смогли.

Работники "Свободного Сокола" в Липецке вышли на митинг

Работники "Свободного Сокола" в Липецке вышли на митинг

К митингующим приехали и.о. начальника Управления инновационной и промышленной политики Липецкой области Никита Родионов и директор Центра кластерного развития региона Андрей Бричеев. Они объяснили, что ситуация на заводе взята региональной администрацией на контроль. Деятельность предприятия будет контролировать рабочая группа. В ближайший понедельник ее представители встретятся с работниками завода.

В Липецке во время митинга работники "Свободного Сокола" просили помощи у Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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