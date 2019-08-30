В зоопарке Липецка открыли новый павильон для обезьян
В Липецком зоопарке открыли новый павильон для обезьян. Как сообщили в пресс-службе зверинца, торежственное открытие состоится в эту пятницу, в 15.00. В это же время начнется развлекательное мероприятие для детей. А в 15.20 стартует концертная программа.
Кроме забавных обезъянок липчане могут увидеть и других обитателей зоопарка. Например, недавно у пони Минутки и Мультика родился жеребенок Казачок. А у пары южноамериканских лам Герасима и Красавки подрастает малыш ламенок. Липчан будет рад видеть ослик, появившийся на свет в середине июля. Также гости зверинца могут познакомиться с эму, гуанако, зеброидом и другими животными.
Напомним, продолжается акция "Добрый урожай". Неравнодушные липчане уже подарили обитателям зоопарка около 800 кг овощей и фруктов.
ИСТОЧНИК KP.RU