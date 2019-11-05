2019-11-05T16:53:52+03:00
Общество

Руководители Липецка и области осмотрели новые остановки на проспекте Победы

Власти провели выездное совещание [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Руководители Липецка и области осмотрели новые остановки на проспекте ПобедыРуководители Липецка и области осмотрели новые остановки на проспекте ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот вторник, 5 ноября, руководители города и области проинспектировали работы на проспекте Победы в Липецке. В выездном совещании участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, его заместитель Илья Тузов, а также и.о. главы города Михаил Щербаков и вице-мэр Константин Власов.

Власти провели выездное совещание Фото: Юлия КЛЮЕВА

Власти провели выездное совещаниеФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, участок от кольца памятника Танкистам до Кольцевой расширили до 3 полос в каждую сторону. Новую дорожную одежду уложили на площади 32 452 м2. Обновили участок пересечения проспекта Победы и улицы Водопьянова. Рабочие устроили 2 400 м сетей ливневой канализации. Провели работы по ремонту и замене инженерных коммуникаций.

Обновлено 11 тыс. м2 тротуаров. 142 опоры наружного освещения заменили. Установили новые светофоры. Кстати, все кабели к опорам убрали под землю. На проспекте появилось 3,8 км ограждения и 1,4 тыс. м разметки. В скором времени завершится благоустройство прилегающей территории. В рамках проекта спилили 170 деревьев. Озеленить планируется 9,500 м2.

Власти провели выездное совещание Фото: Юлия КЛЮЕВА

Власти провели выездное совещаниеФото: Юлия КЛЮЕВА

Участники совещания обратили внимание на новые остановочные павильоны. Как сообщили в пресс-службе мэрии, они сделаны из металлических конструкций и антивандального стекла. Остановки легко разбираются на отдельные модули. Скамейки сделаны из прочного пластика, которые не боится ни перепадов температур, ни влаги. Уже смонтировано 10 павильонов из 12. Еще 2 остановки появятся как только рабочие завершат делать подпорные стенки в районе остановки "Улица Буденного" и "памятник Танкистам".

Руководители Липецка и области осмотрели новые остановки на проспекте Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Руководители Липецка и области осмотрели новые остановки на проспекте ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

По словам Игоря Артамонова, работы выполнены неплохо. Основной объем выполнен в срок. Напомним, что этим утром по проспекту вновь пустили автобусы. В сентябре магистраль открыли для личного транспорта. Сдать объект подрядчик должен в декабре.

Проспект Победы в Липецке: объект должны сдать в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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