2020-01-23T17:12:14+03:00
Происшествия

Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве

Расследование уголовного дела по факту хищения 1,65 млрд. рублей продолжается
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управляющий директор ООО "ЛТЗ "Свободный Сокол" Антон Бабуцидзе, а также гендиректор завода Игорь Ефремов больше не обвиняемые по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ. Их статус поменялся. Об этом сообщил "КП-Липецк" источник. Уточним, что продолжается расследование дела по факту хищения 1,65 млрд рублей, выделенных заводу в рамках кредитной линии.

Напомним, Бабуцидзе и Ефремова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере - организация задолжала за электроэнергию несколько сотен миллионов. Уголовное дело возбудили весной прошлого года. В июне 2019-ого суд отправил Антона Бабуцидзе под домашний арест. А Ефремова чуть позже выпустили под залог в 3 млн. рублей. Управляющего директора поддержали работники "Свободного Сокола". Они приходили в суд, чтобы выразить свое недовольство. Снимали видеообращение на "Прямую линию с Путиным-2019", выходили митинговать. Липчане также испугались, что счета и имущество завода могут арестовать, а сами они останутся без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчане жалуются на опасные игры детей на льду реки Воронеж
С улиц Липецка убирают новогодние елки и украшения
С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8
Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве
Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части
В Липецке мужчина выставил за дверь до смерти избитого гостя
Под Липецком ограбили храм
В Липецке продолжается неразбериха вокруг скандальной стройки по переулку Яблочика
Липчанка, которая случайно убила сына камнем, избежала тюрьмы
«Дайте потрогать»: липчане выкладывают видео и селфи с Владимиром Путиным из Усмани
Десантники, участвующие в лыжном переходе, не приедут в Липецк
«Наша задача – развернуть власть лицом к людям»
В Липецке из киоска изъяли 23 бутылки контрафактного алкоголя
В Липецке женщина на "Опеле" наехала на коляску с 7-месячным ребенком
МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный ветер
В Липецке снесут аварийный дом, где вводили режим ЧС
Под Липецком фирма задолжала работникам 160 тыс. рублей
В Липецкой области набралось штрафов на 5 млн. рублей за загрязнение воды, почвы и воздуха
В Желтых Песках Липецка хотят построить 15 домов и школу
Детский хор в липецкой школе искусство спел песню для Владимира Путина
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
В понедельник ученики вернутся в школу №47 Липецка, где прорвало трубу
Безработный под Липецком украл алкоголь почти на 9000 рублей
МЧС предупреждает липчан о возникновении чрезвычайных ситуаций
Липецкие чиновники ищут помещение для многодетной семьи 11-классницы, которая обратилась к Путину