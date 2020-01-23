Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:12:14+03:00

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Управляющий директор ООО "ЛТЗ "Свободный Сокол" Антон Бабуцидзе, а также гендиректор завода Игорь Ефремов больше не обвиняемые по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ. Их статус поменялся. Об этом сообщил "КП-Липецк" источник. Уточним, что продолжается расследование дела по факту хищения 1,65 млрд рублей, выделенных заводу в рамках кредитной линии.

Напомним, Бабуцидзе и Ефремова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере - организация задолжала за электроэнергию несколько сотен миллионов. Уголовное дело возбудили весной прошлого года. В июне 2019-ого суд отправил Антона Бабуцидзе под домашний арест. А Ефремова чуть позже выпустили под залог в 3 млн. рублей. Управляющего директора поддержали работники "Свободного Сокола". Они приходили в суд, чтобы выразить свое недовольство. Снимали видеообращение на "Прямую линию с Путиным-2019", выходили митинговать. Липчане также испугались, что счета и имущество завода могут арестовать, а сами они останутся без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU