2020-03-13T14:05:17+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Липецке: новых случаев не выявлено

Роспотребнадзор рекомендует липчанам обрабатывать мобильные телефоны антисептиком
Юлия КЛЮЕВА
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Роспотребнадзор рекомендует липчанам обрабатывать мобильные телефоны антисептикомРоспотребнадзор рекомендует липчанам обрабатывать мобильные телефоны антисептикомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области не выявили новых зараженных коронавирусом. По состоянию на эту пятницу, 13 марта, на лечении находятся 3 липчан. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в России зафиксировано 6 новых случаев инфекции: 4 в Москве, 1 в Калининграде и еще 1 человек в Краснодарском крае.

Напомним, что в регионе введен режим повышенной готовности. На карантин закрыты школы, музеи и театры, отменены массовые мероприятия. В детских садах действуют ограничительные меры. Автобусы областного центра ежедневно дезинфицируют. Вместе с тем, в соцсетях появляются сообщения, которые губернатор Игорь Артамонов уже назвал фейками. Он пообещал наказать авторов вбросов про коронавирус.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют липчанам чаще мыть руки, причем минимум по 30-40 секунд, а после вытирать насухо. Также следует регулярно протирать мобильный телефон антисептиком - в конце рабочего дня, после общественного транспорта и посещения публичных мест. Чехол от телефона нужно снимать и протирать отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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