Коронавирус не изменил график досрочной сдачи ЕГЭ в Липецке

16 Март 2020 2020-03-16T16:20:51+03:00

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В Липецке досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет по запланированному графику. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования. Угроза распространения коронавируса не внесла изменений в сроки проведения досрочных экзаменов. ЕГЭ можно будет сдать с 20 марта по 13 апреля. Все экзамены пройдут на базе Кадетской школы Липецкой области.

Напомним, что все школы региона и техникумы закрыты на карантин. А с этого понедельника, 16 марта, на дистанционное обучение перевели студентов ВУЗов. В Липецкой области введен режим повышенной готовности. Липчан просят следить за своим здоровьем и при первых признаках болезни вызывать врачей на дом. На сегодняшний день в регионе 3 липчан находятся на лечении, еще 30 - под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU