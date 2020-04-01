Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: за сутки жители получили 320 предостережений

1 Апр 2020 2020-04-01T15:27:07+03:00

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Накануне, 31 марта, в Липецкой области начал действовать режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Липчанам предписано находиться дома. Выходить на улицу можно в крайних случаях - о них можно почитать здесь. При этом нужно обязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Однако, не все липчане серьезно относятся к сложившейся ситуации. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, за минувшие сутки сотрудники ППС и участковые вынесли 320 предостережений о недопустимости нарушения режима самоизоляции. 91 предостережение - лицам старше 65 лет.

Напомним, что по состоянию на эту среду, 1 апреля, в регионе 8 человек заражены коронавирусом. Диагноз COVID-19 подтвердился у пассажира рейсового автобуса "Москва-Липецк". Он находится в инфекционной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU